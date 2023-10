Cor. Fiorentino duro: “La difesa fragile non è una novità, senza i gol di Gonzalez segnare è impossibile”

Il giornalista Ernesto Poesio su Il Corriere Fiorentino parla della sconfitta con l’Empoli e la descrive come una batosta. Per il risultato e per quanto la Fiorentina non ha mostrato al Franchi. Nel derby contro l’Empoli, la squadra di Italiano è entrata in campo sognando il terzo posto a due punti dalla vetta e invece si ritrova a domandarsi il perché di una prestazione tanto insufficiente da non sembrare vera. Imprecisi in ogni zona del campo, fragili in difesa ma questa non è poi una grande novità, del tutto inesistenti in avanti dove quando mancano le reti di Gonzalez segnare diventa un’impresa. E così il ciclo di partite che avrebbe dovuto misurare le reali ambizioni della Fiorentina inizia con il piede sbagliato. Il giornalista chiude dicendo che la strada si fa ora in salita perché i viola non potranno snobbare la gara di giovedì contro il Cukaricki determinante per il girone di Conference e poi ha due partite complicatissime in campionato

IL COMMENTO DI BENEDETTO FERRARA