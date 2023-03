Gonzalez l’ultimo a rientrare a Firenze a poche ore da Inter-Fiorentina. Parte Sottil dal 1’?

Dopo due giorni di riposo la Fiorentina ieri ha ricominciato ad allenarsi al centro sportivo. Vincenzo Italiano ha radunato i suoi calciatori nel pomeriggio, con il mirino puntato già sulla trasferta di sabato in casa dell’Inter. Da lì in avanti non ci sarà più troppo tempo per allenarsi, la Fiorentina passerà da una partita all’altra intrecciando le tre competizioni. La buona notizia è arrivata da capitan Biraghi, che ha smaltito lo stato influenzale degli ultimi giorni e si è allenato regolarmente. Ancora indietro, invece, il recupero di Terzic. Anche ieri ha proseguito nel suo lavoro personalizzato. Nella giornata di oggi Italiano ritroverà i primi nazionali. Barak e Milenkovic sono rientrati ieri in città e si metteranno subito a disposizione. La speranza è che anche Jovic abbia smaltito in maniera completa la bronchite che gli ha fatto saltare la gara contro il Lecce e le due sfide di qualificazione ad Euro24 con la Serbia. Sarà valutato nella giornata di oggi. Servirà un giorno in più per rivedere al centro sportivo gli altri (Italiano ha fissato anche giovedì l’allenamento al pomeriggio proprio per farli allenare in gruppo).

In primis Sofyan Amrabat, impegnato con il suo Marocco nella tarda serata di ieri in amichevole a Madrid contro il Perù. Ma il discorso vale anche per Christian Kouame, che ha giocato la seconda gara in pochi giorni contro le Isole Comore. Il dubbio più grande riguarda Nico Gonzalez. Come spesso accade in questi casi sarà l’ultimo a rientrare. L’impegno di questa notte contro Curacao a Santiago del Estero prevede un ritorno piuttosto lungo. Probabile che Nico possa essere in campo ad allenarsi soltanto alla vigilia di Inter-Fiorentina e questo mette in forte dubbio la sua titolarità a San Siro. Fra le carte a disposizione nel mazzo di Italiano occhio a Riccardo Sottil, rimasto ad allenarsi durante la sosta e sempre più vicino ad un ritorno in campo anche dal primo minuto. Magari già a Milano? Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, BIRAGHI: “PER ME PARLANO I NUMERI NON LE CHIACCHIERE. A CHI MI CRITICA VORREI CHIEDERE IL MOTIVO”