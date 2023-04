Quarta dal 1’ così come Nico Gonzalez. Amrabat al centro, Jovic parte dalla panchina

Il riferimento è a Saponara e a Milenkovic (comunque convocato) entrambi influenzati e out stasera, e a Quarta che, uscito malconcio da San Siro, non è ancora al 100%. L’argentino dovrebbe giocare, ma certo sarebbe stato meglio poter schierare gente tirata a lucido. Come Nico, tenuto a riposo sabato sera e pronto a riprendersi maglia da titolare e ruolo da trascinatore. Assieme a lui, in attacco, spazio a Ikoné e Cabral, anche se stavolta Jovic dovrebbe almeno andare in panchina. Sarà una Fiorentina vestita con l’abito migliore, con Mandragora e Amrabat a protezione della difesa, Bonaventura confermatissimo come «disturbatore» tra le linee e Dodo, Igor e Biraghi a completare il pacchetto difensivo (nella Cremonese a proposito mancherà Okereke) davanti a Terracciano. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

