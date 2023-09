Corriere Fiorentino osanna Nico: “È lui il leader della Fiorentina. 4 gol in 4 partite in quest’inizio”

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola osanna Nico Gonzalez. Le braccia larghe, sguardo alla Fiesole, la mano sul cuore, la 10 sulle spalle. Calcia, segna, esulta… ripeti, visto che a mezzora di distanza Nico Gonzalez ha segnato la doppietta che ha permesso alla Fiorentina di entrare in Conference. «Fiorentina la mia vita» aveva detto solo qualche giorno fa in un video dedicato al compleanno del club. Se sarà così, o meno, non possiamo saperlo adesso, di certo quest’estate ha dato segnali importanti scegliendo di declinare l’offerta del Brentford dalla Premier League e indossando un numero che porta sempre con sé responsabilità maggiori, il 10. Tutte mosse che lo hanno reso quello che società e allenatore gli hanno sempre chiesto di essere: un leader. E lui non poteva iniziare meglio dal momento che ha segnato quattro gol in altrettante partite in questo inizio di stagione. Due in serie A e due in Europa. Andando a prendersi un coro tutto per sé, come non succedeva da diverso tempo.

LEGGI ANCHE, PEDULLÀ ANNUNCIA: “OFFERTA DI 30 MILIONI DEL FULHAM PER AMRABAT, LUI ASPETTA E VUOLE IL MANCHESTER”