Corriere Fiorentino: “Nico Gonzalez nel mirino dell’Arabia ma non si tratta per meno di 35 milioni”

A Nico Gonzalez la Fiorentina gli ha concesso tra Argentina e Messico dei giorni in più ma da domani ricomincerà ad allenarsi con Italiano che non vede l’ora di avere a disposizione l’intero gruppo. Lo avevamo lasciato a Praga, con l’immagine del suo sguardo perso sotto la curva dei tifosi gigliati a cantare con loro. Si presenterà con tanta voglia di rivincita. In inverno il Leicester voleva prenderlo, oggi invece occhio alle madxi offerte dall’Arabia, il club vuole ripartire da lui e non si siederà al tavolo per meno di 35 milioni. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

