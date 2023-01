Probabile formazione: in difesa Milenkovic-Igor, torna Gonzalez dal 1′, Kouamé centravanti

Vincenzo Italiano può sorridere, la truppa che ieri è partita in direzione Roma è ormai (quasi) al completo. Restano ai box Castrovilli e Sottil (attesi in campo per metà febbraio) oltre a Bianco (out per un sovraccarico al polpaccio) ma per il resto la squadra che oggi affronterà la Lazio sarà pressoché quella tipo. Certo, le condizioni di alcuni singoli non potranno essere al top (sicuramente non quella di Cabral, recuperato in extremis e anche con un bel po’ di tempismo rispetto alle attese) eppure quella contro la formazione di Sarri è una partita che per la Fiorentina conta davvero tanto. Ecco perché, a buona parte della rosa, verrà chiesto di stringere i denti. Davanti a Terracciano, si dovrebbe rivedere Dodo sulla destra (che tornerà all’Olimpico a due settimane di distanza dallo scellerato cartellino rosso ricevuto contro la Roma dopo 24’) con Milenkovic e Igor coppia centrale (ma occhio al rientro tra i convocati di Martinez Quarta, che prima dell’infortunio era stato il miglior difensore) e Biraghi sulla sinistra.

Qualche dubbio a centrocampo, dove è tutto da valutare il contributo che in partita potrà dare Mandragora, in ballottaggio con Duncan: l’ex Toro è tornato in panchina nell’ultimo turno senza però mettere piede in campo e anche per questo Italiano è indeciso se garantire da subito la maglia da titolare alla mezzala. Scontato, invece, l’impiego di Amrabat, così come quello dal 1’ di Gonzalez : l’argentino, tre mesi dopo l’ultima volta, figurerà di nuovo nell’undici di partenza con al fianco Bonaventura nel ruolo di perno centrale dei trequartisti e Ikoné dalla parte opposta. In attacco, stanti le non perfette condizioni di Cabral, è duello tra Kouame e Jovic per l’ultima maglia, con l’ivoriano che però sembra favorito. Prima tra i convocati per il nuovo secondo portiere Sirigu mentre per vedere Brekalo almeno in panchina sarà necessario attendere ancora qualche giorno (non è tuttavia escluso che il croato venga inserito nella lista per la sfida di Coppa contro il Torino, sua ex squadra). Nella Capitale anche il baby Amatucci. Lo scrive La Nazione.

