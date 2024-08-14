Corriere Fiorentino: “Gonzalez aspetta, non ha gradito lo stop di Commisso alla Juventus”

Nico Gonzalez e Albert Gudmundsson, una vicenda che ha ormai i contorni della telenovela

Nico Gonzalez e Albert Gudmundsson, una vicenda che ha ormai i contorni della telenovela. La partenza dell'argentino libererebbe l'arrivo dell'islandese, ma dal Genoa in questi giorni le idee sono apparse fin troppo chiare. In Liguria hanno provato a convincere Gudmundsson a rimanere, ma vista la volontà del giocatore si è almeno aspettato di cautelarsi. Il "no" di Commisso a Gonzalez ha fatto il resto, con l'Inter che è tornata ad interessarsi all'attaccante allenato da Gilardino. Un vero e proprio ginepraio, di cui difficilmente si vedrà la fine entro questa settimana.

Nico Gonzalez non avrebbe gradito lo stop arrivato dalla proprietà viola: nei mesi scorsi il tacito accordo con gli agenti prevedeva una cessione in caso di offerta allettante. Nel frattempo si allena al Viola Park e tutte le situazioni sono possibili, anche la convocazione per la partita con il Parma che inaugura il campionato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/il-genoa-sta-chiudendo-per-fabio-silva-adesso-gudmundsson-puo-andare-alla-fiorentina/264095/