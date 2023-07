Biraghi, Bonaventura e Gonzalez, i tre leader della Fiorentina su cui iniziare il nuovo corso

Secondo Repubblica, la Fiorentina quest’anno, dopo una stagione altalenante ripartirà da tre leader sulle quali sono sono state posate le basi viola. I tre nomi rispondono a Cristiano Biraghi, Jack Bonaventura e Nicolas Gonzalez, il capitano, il più esperto ed il talento cristallino. Tre punti di riferimento per Italiano. Biraghi essendo il capitano ci mette la faccia, si assume le responsabilità e tiene tutti sulla corda. Il suo carattere servirà per guardare avanti. Bonaventura è tra i giocatori più esperti in rosa, ha 34 anni, i ritmi però sono ancora quelli di un ragazzino. Italiano, sa che va gestito al meglio. L’ex Milan ha dimostrato di guadagnarsi ogni singolo minuto in cui è sceso in campo. Ora la sfida e tenere quei livelli. Gonzalez è talento ed esplosivitià, un infortunio infatti gli ha negato il Mondiale ma a fine stagione è stato in crescendo.

LEGGI ANCHE, CM.COM RIVELA: “TRATTATIVA IN CORSO PER NZOLA TRA LA FIORENTINA E LO SPEZIA. ANCHE LA ROMA SUL GIOCATORE”