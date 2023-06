Tuttosport: “Pereyra in scadenza con l’Udinese, Torino in pole ma piace anche alla Fiorentina”

Scrive Tuttosport, il Torino di Juric si è iscritto alla corsa per Roberto Pereyra, l’argentino ha un contratto in scadenza con l’Udinese a giugno del 2024 anche se i bianconeri sperano ancora in un suo rinnovo, egli sta prendendo tempo. Non soltanto Torino però tra le alternative sul piatto per il giocatore argentino, se riterrà chiuso il suo ciclo all’Udinese, sulle sue tracce sembrano esserci anche Atalanta e Fiorentina.

