Nazione, non solo Sabiri, Fiorentina su Pereyra, cartellino ad un prezzo "simbolico", scadenza vicina 

La Fiorentina ha iniziato la caccia ad un trequartista

Grandi manovre a centrocampo? Pare proprio di sì. Complice - molto probabilmente la trasformazione del modulo tattico che Italiano ha avviato prima della lunga sosta mondiale. Così oltre a quello che si punta a fare sull'asse Fiorentina-Samp per Sabiri, ecco che arriva da Udine un'altra soluzione di mercato che potrebbe coinvolgere in modo diretto il club viola. Roberto Pereyra, classe 1991, centrocampista con passaporto argentino, ha il contratto in scadenza a fine stagione (giugno 2023) e a quanto pare sarebbe finito nel mirino anche della Fiorentina.

La soluzione economica dell'eventuale affare, al momento, e quindi senza un rinnovo del giocatore con l'Udinese, appare decisamente conveniente. Il cartellino, con lo svincolo ormai dietro l'angolo (primo febbraio 2023) può passare di mano per una cifra che potremmo definire simbolica e che permetterebbe ai bianconeri di non perdere il giocatore a 'zero euro' subito dopo la chiusura del mercato di gennaio.Pereyra, quindi, fra le soluzioni della nuova mediana, oltre a Sabiri per il quale la Sampdoria è apertissima a chiudere a inizio 2023, ma con la possibilità di trattenere in prestito il marocchino fino a giugno, nel caso la Fiorentina non contribuisse in qualche modo (ovvero con contropartite tecniche) a rinfoltire il centrocampo blucerchiato.E qui il discorso si apre su due dei giocatori viola destinati a lasciare Firenze con la ripresa della stagione: Zurkowski e Maleh. Entrambi sono stati proposti alla Samp, anche se sul primo può esserci un ritorno di fiamma per il prestito all'Empoli e, un po' più defilato, l'interesse del Torino.Maleh piacerebbe molto anche alla sua ex squadra, il Venezia, che però naviga (in serie B) in pessime acque e non ha il giusto appeal sul giocatore. Lo scrive La Nazione.

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