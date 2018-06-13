TMW, richiesta per Pereyra troppo alta. Situazione lontana dal decollare

Come scritto su tuttomercatoweb.com, Fiorentina e Torino hanno provato a riportare in Italia Roberto Pereyra. L’ex giocatore di Juventus e Udinese è stato infatti sondato dai due club che però hanno subito lasciato le trattative

A cura di Redazione Labaroviola 13 giugno 2018 11:01

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