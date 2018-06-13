Labaro Viola

TMW, richiesta per Pereyra troppo alta. Situazione lontana dal decollare

Come scritto su tuttomercatoweb.com, Fiorentina e Torino hanno provato a riportare in Italia Roberto Pereyra. L’ex giocatore di Juventus e Udinese è stato infatti sondato dai due club che però hanno subito lasciato  le trattative

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 giugno 2018 11:01
TMW, richiesta per Pereyra troppo alta. Situazione lontana dal decollare -
Calciomercato
Pereyra
Condividi

Come scritto su tuttomercatoweb.com, Fiorentina e Torino hanno provato a riportare in Italia Roberto Pereyra. L’ex giocatore di Juventus e Udinese è stato infatti sondato dai due club che però hanno subito lasciato  le trattative dopo aver ascoltato le richieste ritenute troppo eccessive del Watford. Una situazione che potrebbe portare delle sorprese ma al momento non è ancora pronta per decollare.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok