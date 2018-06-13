TMW, richiesta per Pereyra troppo alta. Situazione lontana dal decollare
Come scritto su tuttomercatoweb.com, Fiorentina e Torino hanno provato a riportare in Italia Roberto Pereyra. L’ex giocatore di Juventus e Udinese è stato infatti sondato dai due club che però hanno subito lasciato le trattative
A cura di Redazione Labaroviola
13 giugno 2018 11:01
Come scritto su tuttomercatoweb.com, Fiorentina e Torino hanno provato a riportare in Italia Roberto Pereyra. L’ex giocatore di Juventus e Udinese è stato infatti sondato dai due club che però hanno subito lasciato le trattative dopo aver ascoltato le richieste ritenute troppo eccessive del Watford. Una situazione che potrebbe portare delle sorprese ma al momento non è ancora pronta per decollare.