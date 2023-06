Gazzetta, Fiorentina su Pereyra ma le Coppe europee pesano sulla scelta: concorrenza Lazio 

Scrive La Gazzetta dello Sport, Pereyra è pronto a lasciare l’Udinese, in corsa per lui c’è anche la Fiorentina di mister Italiano, ma è finito anche nel mirino della Lazio. Ai biancocelesti porterebbe l’esperienza maturata in Champions (nel 2014-15 con la Juve ha sfiorato la vittoria nella finale persa contro il Barcellona) e più in generale in una carriera da oltre 200 presenze in Serie A e 100 in Premier. A Sarri piace, ma anche Italiano e la Fiorentina lo apprezzano per la sua poliedricità tattica che nelle ultime stagioni lo ha portato fare il trequartista, la seconda punta la mezzala e anche l’esterno destro a tutta fascia nel 3-5-2. Sempre con il vizio del gol. Il Tucumano è pronto per una nuova sfida e nella sua decisione potrebbe pesare anche l’eventuale ingresso nelle coppe europee della Viola, possibile solo in caso di squalifica della Juventus da parte della Uefa.

