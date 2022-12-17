Agente Pereyra: "A gennaio vuole rimanere all'Udinese, poi un top club sennò rinnova"

L'argentino era stato accostato nelle ultime settimane alla Fiorentina in vista della finestra di calciomercato invernale

Federico Pastorello, il procuratore del capitano dell'Udinese Roberto Pereyra, sì è così espresso sul futuro del suo assistito durante un'intervista svolta da TMW:

"Partiamo dal presupposto che si trova benissimo a Udine, è contentissimo. Sta vivendo davvero una bellissima stagione che è un po' la continuazione della seconda parte della scorsa stagione. In estate non abbiamo ricevuto le chiamate che pensavamo di poter ricevere, la sua ambizione è quella di andare in un club importante e solo un top club potrebbe portarlo lontano da Udine dove si trova benissimo. Pereyra fa parte della famiglia Pozzo, anche quando lasciò l'Udinese lo fece per andare al Watford e s'è allontanato da loro solo per la parentesi Juve. A gennaio assolutamente non ha intenzione di muoversi, sta vivendo un'ottima stagione e la vuole terminare. Ci sono dialoghi aperti con il club e quindi il rinnovo è una possibilità, al 100%. O c'è una opportunità per andare in un top club oppure lui è contento di restare all'Udinese, che è un club di tutto rispetto dove tutti i ragazzi stanno molto bene. Ne deve valere davvero la pena, vediamo. Onestamente a mio avviso credo meriterebbe la chiamata di una grandissima società visto il suo rendimento e vista la sua duttilità".

IL RINNOVO DI AMRABAT TIENE BANCO IN CASA FIORENTINA

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