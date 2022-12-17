Ennesimo errore strategico della Fiorentina, perchè non ha rinnovato Amrabat dopo addio Torreira?

La Fiorentina non la ho rinnovato al momento giusto, adesso Amrabat può chiedere una cifra esorbitante

La Fiorentina ha deciso quest'estate di non riscattare Torreira e di puntare tutto su Amrabat non prendendo dei fortissimi giocatori al posto dell'uruguagio. Una scelta per certi versi anche vincente quella del club viola, visto il buon avvio di stagione con i gigliati e il grande mondiale disputato dal centrocampista marocchino. Un Sofyan sicuramente convincente e che sta facendo molto bene.

Ma qui nascono i problemi. Se la Fiorentina ha deciso di puntare tutto su di lui, sapendo che si sarebbe giocato anche un Mondiale dove poteva essere protagonista, perchè il club non gli ha rinnovato il contratto? Di solito quando una squadra decide di puntare su un giocatore lo blinda e lo mette al sicuro dalle sirene delle altre squadre. I gigliati non lo hanno fatto, e adesso si trovano a dover affrontare il prolungamento di un giocatore così importante in una situazione difficile e economicamente svantaggiosa, in quanto il centrocampista può tranquillamente alzare le sue pretese forte di altre offerte.

Un errore dilettantesco che purtroppo la Fiorentina ultimamente ci ha abituato a fare sui contratti. Speriamo che la vicenda si possa chiudere per il meglio, e che in futuro la squadra viola sia più lungimirante ad anticipare situazioni di questo tipo che puntualmente si stanno verificando con i più importanti atleti viola.

Lorenzo Bigiotti

FERRARA PUNZECCHIA CABRAL

https://www.labaroviola.com/ferrara-punzecchia-la-fiorentina-vince-segnando-a-ripetizione-ma-cabral-non-ne-fa-neanche-uno/196122/