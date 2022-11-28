Nazione, Sabiri e Pereyra i due nomi giusti per la Fiorentina. Si complica la pista Boga

La Fiorentina già sta pensando al mercato invernale

Poco più di un mese e la Fiorentina accenderà i riflettori sul mercato d'inverno.I nomi 'giusti', per ora sono soprattutto due: Sabiri (Samp) e Pereyra (Udinese). Così come, in uscita, i margini di conferma di giocatori come Zurkowski e Maleh sono davvero pochi.Due, poi, i fronti da monitorare con attenzione. Il primo porta a Bologna (Dominguez in entrata, Maleh e Zurko in uscita). Il secondo vedrà la Fiorentina al tavolo dell'Atalanta per valutare lo 'strappo' con Gollini e il prestito (secco) di Boga. Lo scrive La Nazione.

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