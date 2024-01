Juventus incassa il no della Fiorentina e molla Bonaventura? TMW: “I bianconeri su Pereyra dell’Udinese”

Giacomo Bonaventura o Roberto Pereyra. La Juventus lavora per chiudere questa finestra di calciomercato con l’innesto di un centrocampista esperto e già pronto che possa immediatamente entrare nelle rotazioni di Massimiliano Allegri. Per il centrocampista della Nazionale la Fiorentina ha immediatamente alzato un muro, anche perché è vero che Bonaventura è in scadenza – e non c’è l’accordo per il rinnovo – ma nel contratto sottoscritto un anno fa c’è una opzione automatica per la stagione 2024/25 legata al numero di presenze. E Bonaventura, in questa stagione, è uno dei titolari fissi dell’undici di Vincenzo Italiano.

Discorso diverso per il Tucu Pereyra che a metà settembre è tornato a vestire la maglia dell’Udinese con un contratto fino al prossimo 30 giugno. Saputo dell’interesse della Juventus, il centrocampista argentino ha immediatamente aperto a questa possibilità e spera che l’affare possa concretizzarsi. Serve però l’accordo con l’Udinese, che chiede 3-4 milioni di euro e tendenzialmente non vorrebbe perdere un giocatore su cui mister Cioffi conta e non poco per la volata salvezza.

I contatti andranno avanti anche nelle prossime ore. Quello di Pereyra sarebbe eventualmente un ritorno visto che ha già vestito la maglia della Juventus dal 2014 al 2016: in quelle due stagioni tra campionato e coppe ha collezionato 68 presenze. Lo scrive TMW.

