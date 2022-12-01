Tuttosport, Pereyra è un obiettivo concreto della Fiorentina: Pradè vuole portarlo a Firenze già a gennaio
Il contratto di Pereyra con l'Udinese scadrà nel 2023
A cura di Redazione Labaroviola
01 dicembre 2022 09:28
Fiorentina vigile sul futuro di Roberto Pereyra, il quale sarebbe un vero obiettivo della Fiorentina. Il suo contratto con l’Udinese scadrà nel 2023, l’idea di Pradè è quella di portarlo a Firenze già a gennaio. Lo scrive Tuttosport.
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