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Tuttosport, Pereyra è un obiettivo concreto della Fiorentina: Pradè vuole portarlo a Firenze già a gennaio 

Il contratto di Pereyra con l'Udinese scadrà nel 2023

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 dicembre 2022 09:28
Tuttosport, Pereyra è un obiettivo concreto della Fiorentina: Pradè vuole portarlo a Firenze già a gennaio  -
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Fiorentina vigile sul futuro di Roberto Pereyra, il quale sarebbe un vero obiettivo della Fiorentina. Il suo contratto con l’Udinese scadrà nel 2023, l’idea di Pradè è quella di portarlo a Firenze già a gennaio. Lo scrive Tuttosport. 

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