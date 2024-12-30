Corriere Fiorentino: “Palladino ha dato l’ok alla cessione di Quarta al River. Affare da circa 10 milioni”

L'addio di Quarta è solo questione di tempo

Sul fronte Quarta invece è solo questione di tempo. Il River Plate sta limando sempre di più l'offerta da fare al club viola che sarà poco meno di 10 milioni di euro. Palladino ha dato l'ok al trasferimento e l'argentino considera conclusa la sua avventura in viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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