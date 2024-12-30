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Corriere Fiorentino: “Palladino ha dato l’ok alla cessione di Quarta al River. Affare da circa 10 milioni”

L'addio di Quarta è solo questione di tempo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 dicembre 2024 10:14
Corriere Fiorentino: “Palladino ha dato l’ok alla cessione di Quarta al River. Affare da circa 10 milioni” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Sul fronte Quarta invece è solo questione di tempo. Il River Plate sta limando sempre di più l'offerta da fare al club viola che sarà poco meno di 10 milioni di euro. Palladino ha dato l'ok al trasferimento e l'argentino considera conclusa la sua avventura in viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino. 

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