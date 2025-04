Gazzetta non ha dubbi: “Il futuro di Beltran è incerto, sta bene alla Fiorentina ma ciclicamente si fa vivo il River”

Ci sono poi altri particolari da non sottovalutare come le modalità con cui sono arrivati gli ultimi centri di Beltran. Il Vikingo infatti è andato in rete a Cagliari di testa, proprio come nelle due volte precedenti ovvero contro la Lazio in campionato e con il Panathinaikos in Conference League.

Ora è a quota 6 centri stagionali e per Palladino è un uomo di fiducia. Ha svolto più ruoli, da quelli più tecnici a quelli di maggior sacrificio ma è sempre stato all’altezza della chiamata. È profondamente legato alla città e Firenze sembra ancora nel suo futuro anche se il River Plate, ciclicamente, si riaffaccia per corteggiarlo e riportalo a “casa”. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.