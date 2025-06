Gazzetta: “Il River ha offerto un prestito per Beltran, la Fiorentina mira all’addio a titolo definitivo”

L’arrivo di Esposito, che adesso si trova con l’Inter al Mondiale per Club, sarebbe del tutto indipendente dal futuro di Kean, anche perché hanno ruoli molto diversi fra loro. Chi potrebbe partire è invece Lucas Beltran che è sempre nel mirino del River Plate, il club argentino che ha riacquistato Martinez Quarta in difesa e ciclicamente cerca di riportare a “casa” pure il Vikingo.

Fino ad ora però sono state presentate proposte che non hanno convinto la Fiorentina e anche di recente il River si è riaffacciato con l’idea di un prestito, formula che i viola ad ora non accettano. Un addio di Beltran in questa sessione di mercato non stupirebbe nonostante che il calciatore abbia manifestato la volontà di rimanere a Firenze. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.