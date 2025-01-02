Corriere dello Sport: “Quarta lascia la Fiorentina, va al River Plate a titolo definitivo per 8 milioni”
Martinez Quarta è pronto a lasciare la Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
02 gennaio 2025 09:50
Martinez Quarta è pronto a lasciare la Fiorentina, lasciando spazio per qualche novità a livello di mercato. Valentini non sarà infatti il suo successore (era già promesso da giugno). Il difensore ha praticamente detto addio già nella giornata di ieri con la seduta a porte aperte: per lui si profila il ritorno in patria al River Plate, sulla base di 8 milioni a titolo definitivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.
https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-contro-il-napoli-tre-giocatori-in-dubbio-cataldi-rischia-il-forfait-ha-linfluenza/283016/