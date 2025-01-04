Di Marzio: "Quarta al River, è fatta! Alla Fiorentina 7 milioni, accordo raggiunto nella notte"

Una volta chiusa, il giocatore avrà dunque l’ok definitivo per tornare in Argentina

Importanti novità in casa Fiorentina. Oggi, infatti, si chiuderà l’operazione che riporterà Martinez Quarta al River Plate. Nel corso della notte, infatti, è stato raggiunto l’accordo tra i due club con il River che è venuto incontro alla richiesta del club viola. L’operazione, quindi, oggi si chiuderà per circa 7 milioni di euro. Una volta chiusa, il giocatore avrà dunque l’ok definitivo per tornare in Argentina. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

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