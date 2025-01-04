Di Marzio: "Quarta al River, è fatta! Alla Fiorentina 7 milioni, accordo raggiunto nella notte"
Una volta chiusa, il giocatore avrà dunque l’ok definitivo per tornare in Argentina
A cura di Redazione Labaroviola
04 gennaio 2025 09:37
Importanti novità in casa Fiorentina. Oggi, infatti, si chiuderà l’operazione che riporterà Martinez Quarta al River Plate. Nel corso della notte, infatti, è stato raggiunto l’accordo tra i due club con il River che è venuto incontro alla richiesta del club viola. L’operazione, quindi, oggi si chiuderà per circa 7 milioni di euro. Una volta chiusa, il giocatore avrà dunque l’ok definitivo per tornare in Argentina. Lo scrive Gianluca Di Marzio.
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