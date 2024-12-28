Pedullà: “Quarta-River, ieri nessun contatto con la Fiorentina che si aspettava un’offerta da 8 milioni”

Per gli argentini è una priorità ma devono aumentare l'offerta

Martinez Quarta-River Plate: ieri nessun contatto con la Fiorentina che aspettava rilancio e offerta minima di 7-8 milioni per dare via libera. Per gli argentini è una priorità, ma devono alzare offerta, possibile lo facciano entro il weekend o subito dopo. Lo scrive Alfredo Pedullà.

https://www.labaroviola.com/da-bergamo-atalanta-a-caccia-di-un-esterno-mancino-idea-biraghi-dopo-la-rottura-totale-con-la-fiorentina/282372/