Corriere dello Sport: “Beltran ha messo in stand by il Cska Mosca. Dietro la sua indecisione c’è il River?”

C’è grande attesa per capire le intenzioni di Lucas Beltran, prossimo all’addio. L’argentino ha messo in “pausa” il Cska Mosca, che gli ha offerto un contratto valido fino al 2030 per 3 milioni di euro netti a stagione. Dietro l’indecisione del calciatore potrebbe esserci il River Plate, che si era già palesato con la Fiorentina a fine maggio salvo proporre un trasferimento a titolo temporaneo rispedito al mittente. Il Vikingo (che piace anche al Parma) spera ancora di poter tornare in Patria, ma i viola da parte loro vogliono alleggerire il monte ingaggi e quindi esigono risposte. Lo scrive il Corriere dello Sport.