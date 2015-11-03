Notizie Cska Mosca Fiorentina

Corriere dello Sport: “Beltran ha rifiutato il Cska Mosca. River vigile, resta viva la pista Parma. Sicura la cessione”
25 agosto 2025 08:22
Corriere dello Sport: “Beltran ha messo in stand by il Cska Mosca. Dietro la sua indecisione c’è il River?”
24 agosto 2025 09:16
Corriere Fiorentino: “Beltran spera che il River si faccia vivo, sembra voler rifiutare il CSKA Mosca”
23 agosto 2025 09:20
Martorelli: "Beltran in Russia non ci va, la Fiorentina non cede Kean neanche per 80 milioni"
20 agosto 2025 23:25
Da Parma riportano: "Anche i ducali sono interessati a Beltràn, la fila si allunga per l'argentino"
20 agosto 2025 13:56
Nazione svela: “Il CSKA Mosca ha offerto a Beltran un quinquennale a 3 milioni annui”
20 agosto 2025 08:45
Tuttosport: “Beltran al CSKA Mosca? Se accetta, pronto quinquennale da 3 milioni netti”
19 agosto 2025 08:45
Corriere dello Sport: “Beltran-CSKA Mosca, entro due giorni la risposta del giocatore”
19 agosto 2025 08:04
Le offerte dalla Russia per Beltran sono reali, la Fiorentina aspetta una decisione del calciatore
18 agosto 2025 14:59
TMW: "L'offerta del CSKA per Beltran è di 10 milioni, la Fiorentina l'ha accettata. Lui si sta convincendo"
18 agosto 2025 12:02
Ceccarini rivela: "Beltran ha chiesto un paio di giorni per dare una risposta al CSKA Mosca"
18 agosto 2025 11:55
Dall'Argentina: "Il CSKA Mosca ha fatto un'offerta per Beltran, l'entourage fa sapere che verrà rifiutata"
15 agosto 2025 12:00
Dalla Russia: “Il CSKA Mosca piomba su Beltran, offerti 12 milioni alla Fiorentina”
15 agosto 2025 09:16
Corriere dello Sport, Fiorentina su Gajic, il difensore bomber del CSKA Mosca. Obiettivo per rinforzare la difesa
20 novembre 2023 09:54
Dal Portogallo: contatti in corso tra Corinthias e Fiorentina per Pulgar. Sul cileno anche il CSKA Mosca
24 giugno 2022 17:03
CorSport, deciderà Iachini il futuro di Pedro. Su di lui Braga, Lisbona, CSKA e Schalke 04
27 dicembre 2019 12:22
Repubblica, probabile cessione per Pedro. Su di lui Braga, Benfica, Schalke 04 e CSKA Mosca
24 dicembre 2019 15:12
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