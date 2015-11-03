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Notizie Cska Mosca Fiorentina

Corriere dello Sport: “Beltran ha rifiutato il Cska Mosca. River vigile, resta viva la pista Parma. Sicura la cessione”

25 agosto 2025 08:22

Corriere dello Sport: “Beltran ha messo in stand by il Cska Mosca. Dietro la sua indecisione c’è il River?”

24 agosto 2025 09:16

Corriere Fiorentino: “Beltran spera che il River si faccia vivo, sembra voler rifiutare il CSKA Mosca”

23 agosto 2025 09:20

Martorelli: "Beltran in Russia non ci va, la Fiorentina non cede Kean neanche per 80 milioni"

20 agosto 2025 23:25

Da Parma riportano: "Anche i ducali sono interessati a Beltràn, la fila si allunga per l'argentino"

20 agosto 2025 13:56

Nazione svela: “Il CSKA Mosca ha offerto a Beltran un quinquennale a 3 milioni annui”

20 agosto 2025 08:45

Tuttosport: “Beltran al CSKA Mosca? Se accetta, pronto quinquennale da 3 milioni netti”

19 agosto 2025 08:45

Corriere dello Sport: “Beltran-CSKA Mosca, entro due giorni la risposta del giocatore”

19 agosto 2025 08:04

Le offerte dalla Russia per Beltran sono reali, la Fiorentina aspetta una decisione del calciatore

18 agosto 2025 14:59

TMW: "L'offerta del CSKA per Beltran è di 10 milioni, la Fiorentina l'ha accettata. Lui si sta convincendo"

18 agosto 2025 12:02

Ceccarini rivela: "Beltran ha chiesto un paio di giorni per dare una risposta al CSKA Mosca"

18 agosto 2025 11:55

Dall'Argentina: "Il CSKA Mosca ha fatto un'offerta per Beltran, l'entourage fa sapere che verrà rifiutata"

15 agosto 2025 12:00

Dalla Russia: “Il CSKA Mosca piomba su Beltran, offerti 12 milioni alla Fiorentina”

15 agosto 2025 09:16

Corriere dello Sport, Fiorentina su Gajic, il difensore bomber del CSKA Mosca. Obiettivo per rinforzare la difesa 

20 novembre 2023 09:54

Dal Portogallo: contatti in corso tra Corinthias e Fiorentina per Pulgar. Sul cileno anche il CSKA Mosca

24 giugno 2022 17:03

CorSport, deciderà Iachini il futuro di Pedro. Su di lui Braga, Lisbona, CSKA e Schalke 04

27 dicembre 2019 12:22

Repubblica, probabile cessione per Pedro. Su di lui Braga, Benfica, Schalke 04 e CSKA Mosca

24 dicembre 2019 15:12

Romanisti, ci risiamo. Accoltellato tifoso del Cska Mosca prima della partita di Champions

24 ottobre 2018 12:07

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