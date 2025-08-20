Martorelli: "Beltran in Russia non ci va, la Fiorentina non cede Kean neanche per 80 milioni"

Martorelli esclude la partenza dell’argentino verso la Russia e sottolinea l’urgenza di rinforzi per la Fiorentina in attacco e a centrocampo

Il procuratore Giocondo Martorelli è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per fare il punto sul mercato della Fiorentina, soffermandosi su alcune delle situazioni più calde in casa viola.

Parlando del futuro di Lucas Beltran, Martorelli ha escluso la possibilità di un trasferimento in Russia:

“Beltran in Russia? Non credo sia un problema tecnico ed economico, oggi moltissimi calciatori non accettano di andare a giocare in Russia. In questo momento la vedo molto complicata e difficile, altre opzioni che ha rifiutato gli avrebbero permesso di stare più sereno, non penso che accetti la soluzione russa”.

Spazio poi alla situazione offensiva della Fiorentina e alle mosse necessarie sul mercato per rafforzare la rosa:

“Pioli è stato molto chiaro, si aspetta due innesti, a prescindere dalle uscite, ne ha bisogno. Affrontare tante gare senza un’alternativa di Kean è complicato”.

Sul centravanti classe 2000, Martorelli non ha dubbi:

“Kean via? Penso che oggi la Fiorentina non prenderebbe in considerazione una sua cessione nemmeno per 80 milioni, e non c’è chi è pronto ad offrirli. La conditio sine qua non per stare tranquilli è prendere un’alternativa al centravanti viola, che è il giocatore chiave della Fiorentina, poi serve un centrocampista di qualità. Se ci saranno delle uscite, la società si muoverà di conseguenza con le risorse a disposizione per migliorare altri ruoli”.