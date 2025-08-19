Tuttosport: “Beltran al CSKA Mosca? Se accetta, pronto quinquennale da 3 milioni netti”

Piccoli alla Fiorentina qualora Beltran dovesse accettare di trasferirsi in Russia al CSKA Mosca. Operazione da 10-12 milioni, per l’argentino è pronto un contratto di 5 anni a 3 milioni netti all’anno. Lo scrive Tuttosport.
Piccoli alla Fiorentina qualora Beltran dovesse accettare di trasferirsi in Russia al CSKA Mosca. Operazione da 10-12 milioni, per l’argentino è pronto un contratto di 5 anni a 3 milioni netti all’anno. Lo scrive Tuttosport.