19 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:10

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Tuttosport: “Beltran al CSKA Mosca? Se accetta, pronto quinquennale da 3 milioni netti”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Tuttosport: “Beltran al CSKA Mosca? Se accetta, pronto quinquennale da 3 milioni netti”

Redazione

19 Agosto · 08:45

Aggiornamento: 19 Agosto 2025 · 08:45

TAG:

BeltranCska MoscaFiorentina

Condividi:

di

L'argentino può essere ceduto per 10-12 milioni

Piccoli alla Fiorentina qualora Beltran dovesse accettare di trasferirsi in Russia al CSKA Mosca. Operazione da 10-12 milioni, per l’argentino è pronto un contratto di 5 anni a 3 milioni netti all’anno. Lo scrive Tuttosport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio