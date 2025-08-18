TMW: "L'offerta del CSKA per Beltran è di 10 milioni, la Fiorentina l'ha accettata. Lui si sta convincendo"

Sono giorni concitati per quanto riguarda il futuro dell'attaccante argentino della Fiorentina Lucas Beltran. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, infatti, è notizia di questa mattina che...

Sono giorni concitati per quanto riguarda il futuro dell'attaccante argentino della Fiorentina Lucas Beltran. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, infatti, è notizia di questa mattina che Il Vikingo ex River Plate ha chiesto un paio di giorni di tempo per dare una riposta definitiva al CSKA Mosca, da tempo sulle tracce del giocatore.

L'offerta del club russo è di poco superiore ai 10 milioni di euro. Cifre ritenuta congrua dalla Fiorentina per lasciarlo partire. Ora la palla passa a Beltran, dunque, che si starebbe convincendo di lasciare il club viola e approdare in Prem'er-Liga. Lo scrive Tuttomercatoweb