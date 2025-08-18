Ceccarini rivela: "Beltran ha chiesto un paio di giorni per dare una risposta al CSKA Mosca"

Continua a tenere banco in casa Fiorentina la questione Lucas Beltran, l'attaccante arrivato 2 estati fa dal River Plate infatti non rientra nei piani viola. La Fiorentina aveva già accettato per lui...

Continua a tenere banco in casa Fiorentina la questione Lucas Beltran, l'attaccante arrivato 2 estati fa dal River Plate infatti non rientra nei piani viola. La Fiorentina aveva già accettato per lui l'offerta del Flamengo ma il calciatore ha rifiutato la destinazione preferendo restare in Europa. Adesso su di lui c'è il CSKA Mosca e come rivelato da Niccolò Ceccarini sul suo profilo X il calciatore avrebbe chiesto alla società un paio di giorni per prendere una decisione sul suo futuro