Da Parma riportano: "Anche i ducali sono interessati a Beltràn, la fila si allunga per l'argentino"

La telenovela del giocatore argentino continua con l'inserimento in queste ore anche della squadra emiliana

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Parma, l'attaccante argentino Lucas Beltran piace anche ai ducali per sostituire Frigan che si è rotto da poco il crociato ed il nome del giocatore viola può tornare utile in quanto conosce già il campionato. Quello che è sicuro è che l'esperienza di Beltran a Firenze è ormai giunta al capolinea, ma la destinazione è ancora poco chiara visto che il viola avrebbe aperto anche alla possibilità di una cessione in Russia al CSKA Mosca che avrebbe offerto 11 milioni. L'offerta dei moscoviti soddisfa già la Fiorentina che attende solo la decisione definitiva di Beltran ormai fuori dal progetto tecnico di Pioli.