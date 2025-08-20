Labaro Viola

Da Parma riportano: "Anche i ducali sono interessati a Beltràn, la fila si allunga per l'argentino"

La telenovela del giocatore argentino continua con l'inserimento in queste ore anche della squadra emiliana

A cura di Mirko Carmignani
20 agosto 2025 13:56
Da Parma riportano: "Anche i ducali sono interessati a Beltràn, la fila si allunga per l'argentino" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 30.03.2025, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 30.03.2025, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Calciomercato
Fiorentina
Parma
Cska Mosca
Beltran
Condividi

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Parma, l'attaccante argentino Lucas Beltran piace anche ai ducali per sostituire Frigan che si è rotto da poco il crociato ed il nome del giocatore viola può tornare utile in quanto conosce già il campionato. Quello che è sicuro è che l'esperienza di Beltran a Firenze è ormai giunta al capolinea, ma la destinazione è ancora poco chiara visto che il viola avrebbe aperto anche alla possibilità di una cessione in Russia al CSKA Mosca che avrebbe offerto 11 milioni. L'offerta dei moscoviti soddisfa già la Fiorentina che attende solo la decisione definitiva di Beltran ormai fuori dal progetto tecnico di Pioli.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok