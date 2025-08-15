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Dall'Argentina: "Il CSKA Mosca ha fatto un'offerta per Beltran, l'entourage fa sapere che verrà rifiutata"

Secondo quando riportato dal noto giornalista Argentino di Tyc Sport German Garcia Grova c'è una nuova pretendente per Lucas Beltran. Infatti il CSKA Mosca avrebbe fatto un offerta alla Fiorentina per...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 agosto 2025 12:00
Dall'Argentina: "Il CSKA Mosca ha fatto un'offerta per Beltran, l'entourage fa sapere che verrà rifiutata" - Firenze, Viola Park, 25.07.2025, Fiorentina-Carrarese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Viola Park, 25.07.2025, Fiorentina-Carrarese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quando riportato dal noto giornalista Argentino di Tyc Sport German Garcia Grova c'è una nuova pretendente per Lucas Beltran. Infatti il CSKA Mosca avrebbe fatto un offerta alla Fiorentina per portare in Russia l'attaccante Argentino. Tuttavia come riportato dal giornalista l'entourage del calciatore avrebbe rivelato che difficilmente accetteranno quest'offerta. Dunque un altro rifiuto per Beltran dopo il no all'offerta del Flamengo

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