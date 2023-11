La Fiorentina avrebbe messo nel mirino un difensore “goleador” per rinforzare la difesa. Si tratta del serbo Milan Gajic, difensore del Cska Mosca e autore di un grande inizio di stagione in Russia con cinque gol e due assist in venti presenze (i viola peraltro hanno ancora a disposizione uno slot da extracomunitario per tesserare un giocatore non europeo). Lo scrive il Corriere dello Sport.