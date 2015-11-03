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Notizie Gajic Fiorentina

Corriere dello Sport, caccia al vice Kayode: Juranovic e Gajic i nomi possibili a costi contenuti 

05 dicembre 2023 09:53

Corriere dello Sport, Fiorentina su Gajic, il difensore bomber del CSKA Mosca. Obiettivo per rinforzare la difesa 

20 novembre 2023 09:54

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