Le offerte dalla Russia per Beltran sono reali, la Fiorentina aspetta una decisione del calciatore

L'attaccante argentino è ad un passo da lasciare la Fiorentina dopo due stagioni non esaltanti in maglia viola

Come riportato negli scorsi giorni, la Fiorentina sta ascoltando le offerte che stanno arrivando per Lucas Beltran, ormai fuori dal nuovo progetto tecnico di Pioli per la prossima stagione. In particolar modo, le offerte giunte dalla Russia per l'attaccante argentino sono effettivamente reali, ad esempio si è parlato oggi di una proposta del CSKA Mosca per Beltran che avrebbe offerto circa 10 milioni e qualche giorno fa dello Zenit San Pietroburgo. La Fiorentina rimane adesso alla finestra in attesa solo della decisione finale dell'argentino che dovrà decidere la sua prossima destinazione in tempo breve così da sbloccare il mercato offensivo viola per una punta che completi l'attacco.