José Luis Mendilibar, tecnico dell’Olympiacos che stasera affronterà la Fiorentina nella finale di Conference League in programma ad Atene, ha parlato ai microfoni della UEFA in vista del match: “Sono tranquillo, per ora… Non c’è nervosismo o pensieri particolari. Che Fiorentina mi aspetto? Non credo cambierà molto il loro atteggiamento rispetto a quanto visto durante la stagione, sono una squadra aggressiva e di valore. Immagino che il loro allenatore gli avrà chiesto di non cambiare, perché se sono arrivati in finale è proprio grazie alle loro idee”.