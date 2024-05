Mendilibar: “Fiorentina e Roma sono squadre diverse, impossibile paragonarle, noi abbiamo le nostre armi”

A Sky Sport Il tecnico dell’Olympiakos Mendilibar ha parlato della partita di domani: “L’anno scorso ho battuto la Roma con il Siviglia, ma ora c’è la Fiorentina che è una squadra totalmente diversa. I giallorossi sono difensivi, i viola sono una squadra offensiva che sa attaccare. Noi non dobbiamo essere isterici, ci saranno tanti tifosi che ci sosterranno ma noi dovremo essere bravi a rimanere tranquilli. Abbiamo le nostre armi, sappiamo come far male”.

Su Jovetic: “L’ho visto bene, non so se giocherà da subito, ma ci sarà utile anche a partita in corso”.