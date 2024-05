Amanatidis: “Mendilibar ha preparato una trappola per la Fiorentina, stasera credo vincerà l’Olympiakos”

L’ex difensore dell’Olympiakos Georgios Amanatidis ha parlato a Sportday della partita di stasera tra la sua ex squadra e la Fiorentina: “Mendilibar è un allenatore top, mi sarebbe piaciuto vederlo dall’inizio della stagione con la squadra. Penso che affronterà la partita con grande fiducia e mentalità, non dobbiamo credere di essere in vantaggio perché giochiamo in casa, ci vuole umiltà. La Fiorentina vorrà costruire dal basso, palleggiando con qualità, per questo credo che Mendilibar li aggredirà in quella zona di campo. L’Olympiakos è una squadra organizzata per questa tattica, l’allenatore ha preparato la trappola per i viola e credo che vincerà la gara”.