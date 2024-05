Flachi: “Nzola si è scrollato un po’ di paura e pressione. C’è una partita che può lasciare tutti nella storia”

Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Castrovilli importante nel finale di stagione? Bisogna fargli i complimenti perchè Gaetano ha avuto in questi anni i problemi che ha avuto. Sappiamo tutti le sue qualità e secondo me gli infortuni gli hanno un po’ impedito di esplodere. Diciamo che è stato un acquisto di gennaio.

Il momento di Nzola? Nzola si è scrollato un po’ di paura e di pressione. Ci si aspettava tanto da lui ed ancora hanno tutti da migliorare in queste ultime partite perchè vincere una coppa ti lascerebbe nella storia della Fiorentina. C’è una gara importante, una finale rimane impressa nella storia ed a Firenze, mi dispiace, manon è che se ne vincono tante. Ce lo auguriamo tutti perchè la Fiorentina ha fatto grandi percorsi e se lo merita anche per quello che ha fatto Italiano.

Campionato? Poteva fare qualcosa di più in campionato secondo me ma non è facile giocare ogni 3 giorni. Il Monza arriva già salvo ma dipenderà tutto dalla voglia e dalla determinazione. I giocatori inevitabilmente stanno pensando già un po’ alla finale, quindi nessuno vuole farsi male…”.

