Monti sicuro: “Se la finale si giocasse domani io metto Nzola e non Belotti. Lo vedo in vantaggio”

Gianfranco Monti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina e si è soffermato anche sulla possibile scelta in attacco per la finale di Atene contro l’Olympiacos. Queste le sue parole:

“Come vedo Nzola? Se domani si giocasse la finale io metto Nzola, per quello che ho visto nelle ultime partite. Lo vedo avvantaggiato. Poi in ogni caso a me Belotti piace da morire e spero che sia lui che Beltran rimangano a Firenze e venga presa un’altra punta. Belotti ha fatto solo 2 gol ma non sento un tifoso che lo critica perchè entra in campo e lo vedi che c’è, lotta e porta via i difensori. Il problema non è la difesa ma sta là davanti, nel fatto che non segni.”

IL SOLD OUT E’ ORMAI CERTO. ULTIMI BIGLIETTI PER LA FINALE DI ATENE