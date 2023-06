Emerson Palmieri: “Rispettiamo la Fiorentina, incontreremo difficoltà. Preoccupati dagli attaccanti”

Emerson Palmieri, terzino del West Ham, ha parlato ai microfoni di Sky in vista della finale di Conference League con la Fiorentina: “Sarà una partita molto difficile e combattuta, la Fiorentina ha qualità importanti, molto offensiva. Li rispettiamo molto. Conosco bene la Fiorentina, ci ho giocato contro diverse volte: sappiamo quali difficoltà incontreremo”

Paquetá l’arma per provare vincere la Conference?

“Sì, ha già dimostrato di essere un grande giocatore. È come un fratello per me, abbiamo grandi speranze su di lui, speriamo che domani possa fare una grande partita”.

Il ritiro in Portogallo è stato utile per preparare meglio questa finale?

“Sì, è andata bene, abbiamo fatto dei grandi allenamenti. Alla fine però non cambia molto quando si gioca una finale, dobbiamo essere pronti per vincere”.

La spinta dei tifosi?

“I nostri tifosi sono sempre stati con noi, spero che possano darci una grande spinta domani”.

Nico Gonzalez il pericolo numero uno della Fiorentina?

“Sicuramente la Fiorentina davanti ha grandi giocatori, anche Dodo spinge tanto. Nico, Ikone e Cabral sono una preoccupazione per tutta la difesa, non solo per me”. Lo riporta TMW.

