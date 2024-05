Dal Viola Park, La Fiorentina partirà lunedì per Atene. Tutti a disposizione nell’allenamento di oggi

Dal Viola Park arrivano gli ultimi aggiornamenti dall’allenamento della Fiorentina di oggi. Come riportato da Radio Bruno, La Fiorentina partirà lunedì verso Atene con un volo diretto e nella giornata di martedì ci saranno poi le classiche interviste e la conferenza stampa di vigilia di Vincenzo Italiano con un giocatore. La seduta dall’allenamento di oggi ha visto il gruppo al completo: tutti a disposizione di mister Italiano e nessun caso da segnalare. Quindi ora spetta solo al tecnico Viola fare le ultime scelte per poi scendere in campo nell’attesissima finale di Conference League contro l’Olympiacos.

