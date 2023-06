Di Chiara: “Ranieri ha meno qualità di altri ma più testa. Kouamè? Italiano non farà il fenomeno in finale”

A parlare di Fiorentina a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l’ex calciatore Alberto Di Chiara.

Che Fiorentina si aspetta in finale?

“Serve avere l’atteggiamento giusto. Devi calcolare che possono durare anche 120′ e devi fare qualcosa di diverso rispetto alla finale di Coppa Italia. Occhio alle ripartenze e alle imbucate come visto in stagione. Ti possono condizionare la partita certi gol presi così. Visto che hai dei giocatori che saltano l’uomo, devi gestire dietro meglio la situazione”.

In difesa ci sarà Ranieri?

“C’è questa possibilità. Il discorso è legato che devono esserci meno errori possibili. Quando è stato impiegato ha fatto vedere che ha meno qualità di altri ma testa”.

E davanti?

“Italiano sa come gestire il gruppo e sa se Cabral può assorbire meglio una esclusione. In queste partite Jovic è sembrato più prolifico in corsa. Kouamé? Potrebbe essere una novità, credo che non voglia fare il fenomeno Italiano in una finale ma sta valutando attentamente le cose perché magari lo ha visto meglio”.

L’EX CENTROCAMPISTA DELLA FIORENTINA PRESENTA LA FINALE DI CONFERENCE