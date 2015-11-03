Notizie Alberto Di Chiara Fiorentina

Di Chiara: “Sarri? La Fiorentina ha sul groppone Pioli, Vanoli e Grosso sono alla portata”
23 aprile 2026 16:51
Di Chiara: "Le scommesse fatte non sono andate, Piccoli non gioca. Serve qualcuno che responsabilizzi il gruppo"
15 dicembre 2025 17:35
Di Chiara. "Pioli deve trasmettere l'atteggiamento e l'aggressività mancati finora alla squadra."
16 settembre 2025 23:32
Di Chiara sicuro: "Dodò farebbe comodo alla Juventus. Ascolta l'offerta migliore, difficile sostituirlo"
10 luglio 2025 17:01
Di Chiara: "La Fiorentina deve fare qualcosa nei ruoli chiave. A centrocampo prenderei Bernabè"
04 luglio 2025 17:49
Di Chiara: "Una Fiorentina eccellente contro un'Atalanta bruttissima. Italiano tecnico di prospettiva"
04 aprile 2024 18:35
Di Chiara senza giri di parole: "Italiano ha grandi limiti difensivi. Prendono gol in modo assurdo"
06 settembre 2023 18:00
Di Chiara: "Ranieri ha meno qualità di altri ma più testa. Kouamè? Italiano non farà il fenomeno in finale"
07 giugno 2023 17:21
Di Chiara: "Italiano ha perso la via, è diventato prevedibile e Fiorentina non è più spettacolare"
17 gennaio 2023 18:28
Di Chiara: "Chiesa dovrà migliorare a livello realizzativo ha grandi doti sia tecniche che fisiche"
23 ottobre 2019 21:51
Di Chiara: "Se la Fiorentina cala fisicamente, rischia di perderle tutte. La classifica..."
05 novembre 2018 17:46
Di Chiara: "La Fiorentina si è sbloccata, ma attenti al Bologna"
12 settembre 2017 17:30
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