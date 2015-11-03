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Notizie Alberto Di Chiara Fiorentina

Di Chiara: “Sarri? La Fiorentina ha sul groppone Pioli, Vanoli e Grosso sono alla portata”

23 aprile 2026 16:51

Di Chiara: "Le scommesse fatte non sono andate, Piccoli non gioca. Serve qualcuno che responsabilizzi il gruppo"

15 dicembre 2025 17:35

Di Chiara. "Pioli deve trasmettere l'atteggiamento e l'aggressività mancati finora alla squadra."

16 settembre 2025 23:32

Di Chiara sicuro: "Dodò farebbe comodo alla Juventus. Ascolta l'offerta migliore, difficile sostituirlo"

10 luglio 2025 17:01

Di Chiara: "La Fiorentina deve fare qualcosa nei ruoli chiave. A centrocampo prenderei Bernabè"

04 luglio 2025 17:49

Di Chiara: "Una Fiorentina eccellente contro un'Atalanta bruttissima. Italiano tecnico di prospettiva"

04 aprile 2024 18:35

Di Chiara senza giri di parole: "Italiano ha grandi limiti difensivi. Prendono gol in modo assurdo"

06 settembre 2023 18:00

Di Chiara: "Ranieri ha meno qualità di altri ma più testa. Kouamè? Italiano non farà il fenomeno in finale"

07 giugno 2023 17:21

Di Chiara: "Italiano ha perso la via, è diventato prevedibile e Fiorentina non è più spettacolare"

17 gennaio 2023 18:28

Di Chiara: "Chiesa dovrà migliorare a livello realizzativo ha grandi doti sia tecniche che fisiche"

23 ottobre 2019 21:51

Di Chiara: "Se la Fiorentina cala fisicamente, rischia di perderle tutte. La classifica..."

05 novembre 2018 17:46

Di Chiara: "La Fiorentina si è sbloccata, ma attenti al Bologna"

12 settembre 2017 17:30

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