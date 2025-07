Di Chiara sicuro: “Dodò farebbe comodo alla Juventus. Ascolta l’offerta migliore, difficile sostituirlo”

Alberto Di Chiara è intervenuto a TMW Radio per parlare dei temi della giornata e si è soffermato anche sul futuro del terzino della Fiorentina, Dodò. Ecco le sue parole:

Dodo alla Juve, che ne pensa?

​​​​​​​”Uno come lui farebbe comodo a tanti. E’ un giocatore che deve ancora perfezionarsi nella fase finale dell’azione ma ha corsa, rapidità. E’ maturato a Firenze anche in fase difensiva. Sostituirlo non sarà facile. Il giocatore vuole tutelare i propri interessi e ascolta l’offerta migliore. Mancherebbe alla Fiorentina e farebbe molto comodo alla Juventus”.