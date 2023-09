Di Chiara senza giri di parole: “Italiano ha grandi limiti difensivi. Prendono gol in modo assurdo”

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, a parlare di Fiorentina è stato l’ex calciatore Alberto Di Chiara. Ecco le sue parole:

A Firenze Italiano già in discussione: “Questa squadra ha dei difetti. Italiano è un allenatore di grande prospettiva ma dimostra grandi limiti difensivi. Si prendono gol in maniera assurda. Deve essere più aperto a nuovi moduli e adattarsi alle caratteristiche dei giocatori, vedi Arthur per esempio, a cui serve uno più dinamico accanto. Deve migliorare su questo aspetto.”

