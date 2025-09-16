Di Chiara. “Pioli deve trasmettere l’atteggiamento e l’aggressività mancati finora alla squadra.”

L’ex giocatore viola Alberto Di Chiara è intervenuto a Radio Firenze Viola per analizzare l’inizio di stagione di mister Pioli. Ecco le sue parole proprio sul tecnico viola: “Deve riuscire a ricompattare la squadra, trasmettere serenità e sicurezza per centrare gli obiettivi stagionali. Al momento, però, non è ancora riuscito a trovare il bandolo della matassa. Il gruppo è composto da acquisti mirati, ma che restano ancora delle scommesse da vincere: giocatori che devono essere motivati nel modo giusto per rendere al massimo. Al di là del merito di aver mantenuto l’ossatura con De Gea, Kean e Gosens, Pioli deve riuscire a dare alla squadra quell’atteggiamento e quell’aggressività che finora sono mancati. Non si è ancora vista una reazione di rabbia, di determinazione: elementi fondamentali per invertire la rotta.”

Il giocatore più deludente e quello più sorprendente: “Kean e De Gea rappresentano due punti di riferimento imprescindibili per la squadra. Quello che mi ha lasciato perplesso è stato il centrocampo: Fagioli è apparso spaesato, quasi un pesce fuor d’acqua, e non è riuscito a imporsi come regista o fulcro del gioco. A questa squadra manca chiaramente un uomo in grado di dettare i tempi e far partire l’azione con ordine e qualità. Nel secondo tempo, l’ingresso di Fazzini e Nicolussi Caviglia ha portato una ventata di freschezza e dinamismo, anche se va considerato il netto calo del Napoli, che sul 3-0 ha praticamente smesso di giocare.”