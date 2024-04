Di Chiara: “Una Fiorentina eccellente contro un’Atalanta bruttissima. Italiano tecnico di prospettiva”

Alberto Di Chiara ha analizzato ai microfoni di TMW Radio la vittoria di ieri della Fiorentina contro l’Atalanta nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Ecco le sue parole:

Un pensiero sulla Fiorentina e il futuro di Italiano?

“Ho visto una Fiorentina eccellente contro l’Atalanta, in ogni reparto aggressiva. Un’Atalanta bruttissima che ha basato il gioco sulla costruzione dal basso, del quale ancora non capisco il fine di un gioco del genere. E’ una moda ormai, ma non la capisco. Detto questo, Italiano è un tecnico di grande prospettiva, ma rispetto all’inizio è cambiato anche lui. La piazza è divisa su di lui ma credo andrà via”.

