Di Chiara: “Sarri? La Fiorentina ha sul groppone Pioli, Vanoli e Grosso sono alla portata”

“La prossima stagione deve essere un riscatto per tutti”

Di Chiara ha parlato a TMW Radio della Fiorentina e del suo possibile prossimo allenatore: “Potrebbe arrivare Sarri? Dipende dalla strategia della società e dal budget che hanno. La Fiorentina ha ancora Pioli sul groppone, quindi dovranno fare qualcosa in tal senso. Devono fare un po' di conti. Senza dubbio è un nome che stuzzica Firenze, perché l'ha sempre inseguito. E' un nome che mette d'accordo tutti, altrimenti devi puntare su una scommessa. Si è parlato di Grosso, che è una scommessa relativa. O punti di nuovo su un giovane, oppure se riesci a fare una squadra importante e prendi Sarri è ancora meglio. Deve riscattare un'annata disastrosa la Fiorentina, non so che margini abbia Paratici, ma se può prendere Sarri porterebbe un po' di entusiasmo nell'ambiente. Chance ancora a Vanoli? Difficile venga riconfermato. Paratici deve sentire anche la piazza, che è fondamentale. Alla fine dovrà fare una scelta in base al progetto che vorrà fare. Se servirà un nome forte e una squadra da costruirgli intorno, meglio questo. Se ha sondato Sarri è perché forse c'è l'opportunità di averlo".