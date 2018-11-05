Di Chiara: "Se la Fiorentina cala fisicamente, rischia di perderle tutte. La classifica..."

Alberto Di Chiara è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Pioli sta facendo anche qualcosa di più di quello che dovrebbe fare".Prosegue sulla classifica: "La posizione di classifica rispecchia il va...

A cura di Redazione Labaroviola 05 novembre 2018 17:46

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