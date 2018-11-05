Di Chiara: "Se la Fiorentina cala fisicamente, rischia di perderle tutte. La classifica..."
Alberto Di Chiara è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Pioli sta facendo anche qualcosa di più di quello che dovrebbe fare".Prosegue sulla classifica: "La posizione di classifica rispecchia il va...
A cura di Redazione Labaroviola
05 novembre 2018 17:46
Alberto Di Chiara è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Pioli sta facendo anche qualcosa di più di quello che dovrebbe fare".
Prosegue sulla classifica: "La posizione di classifica rispecchia il valore del mercato fatto questa estate. La Fiorentina non ha una rosa in grado di sostituire nel modo migliore un titolare che cala a livello fisico".
E conclude con un pensiero personale: "Se i viola dovessero calare fisicamente allora potrebbero perdere contro tutte le squadre".