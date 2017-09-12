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Di Chiara: "La Fiorentina si è sbloccata, ma attenti al Bologna"

Alberto Di Chiara ha parlato di Fiorentina a Radio Fiesole.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 settembre 2017 17:30
Di Chiara: "La Fiorentina si è sbloccata, ma attenti al Bologna" -
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Fiorentina
Alberto Di Chiara
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Queste le principali dichiarazioni dell'ex giocatore della Fiorentina Alberto Di Chiara a Radio Fiesole:

"Dopo due sconfitte, due gare di assestamento, è arrivata una bella vittoria contro il Verona. C'è stato uno sblocco mentale che è sempre molto importante. Ho ammirato in particolare il gioco negli spazi e nelle ripartenze, ma ora bisogna fare attenzione perchè il Bologna (prossimo avversario della Fiorentina sabato pomeriggio in Campionato, ndr) è una squadra ostica".

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