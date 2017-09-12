Di Chiara: "La Fiorentina si è sbloccata, ma attenti al Bologna"

Alberto Di Chiara ha parlato di Fiorentina a Radio Fiesole.

Queste le principali dichiarazioni dell'ex giocatore della Fiorentina Alberto Di Chiara a Radio Fiesole:

"Dopo due sconfitte, due gare di assestamento, è arrivata una bella vittoria contro il Verona. C'è stato uno sblocco mentale che è sempre molto importante. Ho ammirato in particolare il gioco negli spazi e nelle ripartenze, ma ora bisogna fare attenzione perchè il Bologna (prossimo avversario della Fiorentina sabato pomeriggio in Campionato, ndr) è una squadra ostica".